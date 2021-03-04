İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı
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İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı

04.03.2021 14:54 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:45

İstanbul'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen toplu taşıma yasağı kaldırıldı.

Kademeli normalleşme kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart itibarıyla yasak kalkmış oldu. Kırmızı kategorideki çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede şu ifadelere yer vermişti: "Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir."

KISITLAMA 15 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI

15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı gelmişti.

İSTANBUL'DA HANGİ KISITLAMALAR KALKTI?

Kademeli normalleşme kapsamında 15 günde bir açıklanacak haritada 1 Mart'taki verilere göre yüksek risk grubunda yer alan İstanbul'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sadece pazar günü uygulanacak, kafe ve restoranlar 07.00 ile 19.00 arasında müşteri kabul edebilecek, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler katılımcı sayısında 50'yi geçmeyecek ve 1 saatle sınırlı olmak şartıyla yapılacak.

İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı

TOPLU TAŞIMALARDA DURUM VAHİM

Öte yandan İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 2Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirildi. Genel olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce saat 10.00'da başlayan mesaiye 09.00'dan itibaren başlanması kararlaştırıldı. Bu karar ile birlikte özel sektörde çalışanların da hemen hemen aynı saatlerde işe başlaması toplu taşıma araçlarında ve İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı
Haber Yorumları (3)
AHU: sabah akşam metrolarda nefes alınmıyor millet üst üstte mesafe 0 fazla sürmez bu normalleşme . .
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SERCAN: dogrusu bu ona buna oyle olmaz insan vicdanına aykırı herkese kısıtlama yada hic kimseye kısıtlama...ayrıştırma hic iyi degil o insanlarin psikolojisi hic dogru degil mantigi yok tek mantık herkesin kurallara uymasi % 30 maganda uymuyorsa bunun faturası başka kesimlere asla çıkartılamaz..kontrol agir cezayla o magandalarıda durdurursun ....
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ALİ: this is corona time !!
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