İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk
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İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk

25.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:41

İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk Trafik yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı Ülke genelinde akşam saat 21.00'den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı.

İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk

Trafik yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı

İSTANBUL - Ülke genelinde akşam saat 21.00'den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta dördüncü kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk
İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk
İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk
İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER SUAT TUTAŞI

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