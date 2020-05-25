Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada
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Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada

İstanbul'da bir marketten 5 paket sigara çalmak için plan yapan iki hırsız, bir hafta sonra güvenlik kameraları sayesinde yakayı ele verdi.

25.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:31

Beyoğlu'nda iki şahsın, yeni açılan marketten 5 paket sigara çaldığını anlar güvenlik kamerasında kaydedildi. Hırsızlardan biri alışveriş bahanesiyle girdiği marketten 5 paket sigarayı alıp kaçarken, diğeri ise kapı önündeki araçta hazır bekleyip kaçmalarını sağladı. Ancak kamera kayıtları iki hırsızın kısa zamanda yakalanmasını sağladı.

POŞETİ ALIP KAÇTI

Olay, geçtiğimiz 21 Şubat Cuma günü saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Zor Bayır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki şahıs beyaz renkli bir otomobille sokak üzerinde yeni açılan bir marketin önüne geldi. Şahıslardan biri otomobilden inerek içeride Sema K'nın olduğu markete yönelirken, diğer ise otomobilde beklemeye başladı. İçeriye giren şahıs birkaç ürün aldıktan sonra 5 paket de sigara istedi. Sigaraların ayrı poşete konulmasını isteyen şahıs ardından poşeti çalarak kaçmaya başladı. Suç ortağının beklediği arabaya binen şahıs kayıplara karıştı.

KİMLİKLERİ KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Olayın ardında şok geçiren market çalışanı Sema K, hırsızlık olduğunun anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ifadesini alarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemede otomobilin plakasından yola çıkan polis, şahısların kimliklerini tespit etti. Şahıslar Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada

"ÇALDIKLARI 100 TL'YE YAKINDI"

Market çalışanı Sema K, "Ben gün içerisinde burada duruyordum. Eli yüzü düzgün temiz genç bir çocuk geldi. Birkaç bir şey aldı, makarna, süt, şampuan gibi bir şeyler aldı. Sonra hepsini önüme getirdi ve ben de barkoddan geçirdim. Sadece 5 paket sigarayı ayrı poşete koymamı istedi. Bunların poşetinin ayrı olmasını özellikle istedi. Ondan sonra da poşeti alıp direkt kaçtı. Çalınanlar toplamda 100 liraya yakındı. Ben ilk önce bir şok geçirdim. Sonra gittim baktım ki yoktu, zaten hırsızlık amaçlı geldiğini anladım. Sürekli olan bir şey değildi, bizde zaten yeni açılmıştık. Bir anda olduğu için ben zaten şok geçirdim, sonradan ne olduğunu anladım. Polise şikayette bulundu, kişi tespit edildi, bulundu, suçunu da tespit etti ama hala yakalanamadı" dedi.

Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada

Kaynak: İHA

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