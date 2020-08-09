İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı İstanbul'daki tarihi Mihrimah Sultan Camii'nin bacalarına monte edilen klimaların görüntüsü sosyal medyadan tepki çekti. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Yılmaz ise 'tarihimize sahip çıkacağız' ifadeleriyle klimaların kaldırılacağını belirtti.

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesi'nin bacalarına monte edilen klima ünitelerini görenler şaşkına döndü. Klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyadan tepki aldı.

1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan'a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camii'nin bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açtı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Klima üniteleri külliyenin tarihi dokusuna zarar verirken, vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinde bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istendi.

Klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.

KLİMALAR KALDIRILACAK

Konuyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz sosyal medya hesabından "Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya Camii, Sümela Manastırı gibi tarihi eserlerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan'ın hatırasını mı koruyamayacağız? Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak" diye bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: İHA