3 aylık bebeğin şüpheli ölümü! Vücudundaki morlukların nedenini otopsi çıkaracak İstanbul Gaziosmanpaşa'da 3 aylık bebek evde ölü bulundu.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 3 aylık bebek evde ölü bulundu. Vücudunda morluklar görülen bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yakınları basın mensuplarına saldırdı.

AİLENİN İHBARI ÜZERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Ç. ailesinin ihbarı üzerine 112 ekipleri eve geldi. Ekipler yaptığı ilk incelemede 3 aylık H.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

BEDENİNDE MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri hayatını kaybeden bebeğin vücudunda morluklar olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi. Şüpheli ölüm üzerine 3 aylık bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bebeğin tabutu cenaze aracına bindirildiği sırada yakınları basın mensuplarına saldırarak görüntü almasını engelledi. 3 aylık bebeğin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA