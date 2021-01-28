11 bin 500 korsan kitaba el konuldu
28.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:01
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bandrolsüz olduğu belirlenen 11 bin 500 kitap ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, bandrolsüz olduğu belirlenen 11 bin 500 kitap ele geçirildi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir adreste bandrolsüz kitap depolandığı ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi H.N.'yi gözaltına aldı.
Adresteki aramada bandrolsüz olduğu belirlenen 11 bin 500 kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.N, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış