İstanbul-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbb Eski Başkanı Sözen'e 'Grev' Yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Nurettin Sözen yapılan eleştirilere Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili gerçekten çok dikkat çekici bir değerlendirme yapıyor. Hakikaten üzüldüm. Yani hem profesör olacaksın hem doktor olacaksın. Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın? Ne diyor biliyor musunuz? 'Grevi olamayan bir toplumda yaşamaktansa çöp yığınlarıyla demokrasi içinde sendikası, toplu sözleşmesi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim' diyor. Hale bak ya. O zaman grevler varmışta çöp yığınları ondan varmış. Sayın Sözen sen herhalde İstanbul'da yaşamıyordun"

"Sen büyükşehir belediye başkanı olarak o vahşi çöp depolama alanına nasıl müsaade ettin? Ona nasıl fırsat verdin? Önce bunun hesabını ver. Ama CHP çöp demektir. Çöp yığını demektir."

"Biz geldik, İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Sen bir defa siyasetçi olarak grev denilen olayları kaldıracaksın. Hak vermediğin için grev oldu. Şimdi grevler yok. Eğer grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun. Hukunu gözetiyorsun."

Haber: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısına katıldı. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Nurettin Sözen'in," Grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa, çöp yığınlarıyla demokrasi içinde, sendikası, toplu sözleşmesi olan, grevi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim diyorum" sözlerine yanıt verdi.

"SAYIN SÖZEN SEN HERHALDE İSTANBUL'DA YAŞAMIYORDUN"

Erdoğan, "Sayın Sözen bir açıklama yapmış. Çok ilgimi çekti. İnanıyorum ki sizin de ilginizi çekecektir. Halef, selefiz ya. İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı. Nurettin Sözen yapılan eleştirilere Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili gerçekten çok dikkat çekici bir değerlendirme yapıyor. Hakikaten üzüldüm. Yani hem profesör olacaksın hem doktor olacaksın. Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın? Ne diyor biliyor musunuz? 'Grevi olamayan bir toplumda yaşamaktansa çöp yığınlarıyla demokrasi içinde sendikası, toplu sözleşmesi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim' diyor. Hale bak ya. O zaman grevler varmışta çöp yığınları ondan varmış. Sayın Sözen sen herhalde İstanbul'da yaşamıyordun" dedi.

"HAK VERMEDİĞİN İÇİN GREV OLDU. ŞİMDİ GREVLER YOK"

Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Başka bir yerdeydin. Yoksa uzayda mıydın ya! Ümraniye'de bir vahşi çöp depolama alanı var. Sen büyükşehir belediye başkanı olarak o vahşi çöp depolama alanına nasıl müsaade ettin? Ona nasıl fırsat verdin? Önce bunun hesabını ver. Ama CHP çöp demektir. Çöp yığını demektir. Hava kirliliği demektir. CHP bütün bunlarla beraber susuzluk demektir. Sayın Sözen yoksa İstanbul'un susuzluğunu da yine grevlere mi yıkacaksın? Yalova'dan tankerle su getiriyorsun ya tankerle getirdiğin su acaba Kuruçeşme'ye yeter mi? Sen nasıl hesap adamısın? Nasıl profesörsün? İşte bunların aklı bu. Mantığı bu. Ne oldu? Biz geldik, İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Sen bir defa siyasetçi olarak grev denilen olayları kaldıracaksın. Hak vermediğin için grev oldu. Şimdi grevler yok. Eğer grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun. Hukunu gözetiyorsun. Böylece de toplumun genelinde grevler minimize oluyor. Grevsiz toplum meydana getirdik.

Kaynak: DHA