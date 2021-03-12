İstanbul Cumartesi yasak mı?

Mart başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından vaka oranlarının düşük olduğu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığı açıklanmıştı. Peki, İstanbul cumartesi yasak mı? İstanbul'da yasaklar devam ediyor mu?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kabine Toplantısı'nın hemen ardından yapılan açıklama ile vaka sayısı az olan illerde yerinde karar dönemi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırılırken İstanbul'da yasaklar devam ediyor mu ve İstanbul cumartesi yasak mı konuları merak edildi.

İSTANBUL CUMARTESİ YASAK MI?

İstanbul'da cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor.

*Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son dönemde 14 binin üzerine çıkan vaka sayılarıyla birlikte merak edilen konuların başında gelen "Tekrar kapanma olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Kalın, "Kademeli normalleşme dediğimiz süreç, eğer tedbirleri önemsememeye dönüşürse, vakalar ve ölümler de artarsa tekrar kapanmak zorunda kalırız" dedi.

"Kademeli normalleşme dediğimiz süreç, eğer komple gevşemeye ve tedbirleri önemsememeye dönüşürse, vaka sayıları ve ölüm sayıları artarsa tekrar kapanmak zorunda kalırız. Yeniden kapanma ihtimali hep var. Mutasyon ihtimali de var, vaka sayısının artma ihtimali de var, yeni bir dalga ihtimali de. Bu kararı almak da çok kolay değil. Vatandaş, esnaf, lokantacılar çok daraldı. Tedbirlerimizi alıyoruz. Aşımızı oluyoruz, mesafeye dikkat ediyoruz. Bir yandan da hayat devam ediyor. Bu dengeyi korumak zorundayız. Bu dengeyi ihmal edersek, vaka sayıları 40-50 binlere yükseldiğinde vatandaşımız bize gelip, "Biz hasta olmak istemiyoruz" diyecekler. Kapatın diyecekler. Devletin aldığı tedbirler vatandaş uyduğu zaman anlamlıdır. O yüzden sürekli uyarı yapıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu yüzden sürekli vatandaşlarımızı uyarıyor."

En yaygın semptomlar:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısı

ltat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi