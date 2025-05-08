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İstanbul ÇEKMEKÖY su kesintisi! 8-9 Mayıs İSKİ Çekmeköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ÇEKMEKÖY su kesintisi! 8-9 Mayıs İSKİ Çekmeköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Çekmeköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Çekmeköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Mayıs İstanbul Çekmeköy su kesintisi saatleri...

Çekmeköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HÜSEYİNLİ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.05.2025 11:59:33

Tahmini Bitiş Tarihi: 8.05.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ÇEKMEKÖY su kesintisi! 8-9 Mayıs İSKİ Çekmeköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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