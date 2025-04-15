İstanbul ÇEKMEKÖY su kesintisi! 15-16 Nisan İSKİ Çekmeköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Çekmeköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: EKŞİOĞLU MAH.

Arıza Açıklaması: İBB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

Başlama Tarihi: 15.04.2025 13:58:27

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.04.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185