İstanbul Boğazı'ndan Tokyo Olimpiyatları'na

02.11.2019 14:04

İstanbul Boğazı, 2 Kasım'da Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı'ına ev sahipliği yaptı. Visa sponsorluğunda, Hedef Yelken organizasyonuyla ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteği ile gerçekleştirilen etkinlik, 200'ü aşkın teknenin katılımıyla İstanbul'un en geniş katılımlı yelken yarışı olarak tarihe geçti.

Türkiye Olimpik Milli Takım Sporcusu Ecem Güzel, yurt içinde gerçekleştirilen yarışlarda 13 bronz, 13 gümüş ve 8 altın madalya, yurt dışında ise 3 gümüş ve 3 altın madalya kazandı. Güzel, 150 kez milli olarak yelken sporuna başarıları ile ilham vermeye devam ederken yelken tutkusu, azmi ve başarısı onu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar taşıdı.

Kaynak: Bültenler