İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 'APARTMAN' GEÇTİ
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İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 'APARTMAN' GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

4 katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti.

4 katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti.

Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Atlantis X platformunun taşıdığı 4 katlı 3 adet blok apartmanı andırdı. Römorkörün geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör de eşlik etti. Yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini tamamlayan platform İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 'APARTMAN' GEÇTİ
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 'APARTMAN' GEÇTİ
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 'APARTMAN' GEÇTİ
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 'APARTMAN' GEÇTİ
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 'APARTMAN' GEÇTİ
İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 'APARTMAN' GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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