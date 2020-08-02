Virüse meydan okuyorlar! Kuralların hiçe sayıldığı yat partilerine bir yenisi daha eklendi
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Virüse meydan okuyorlar! Kuralların hiçe sayıldığı yat partilerine bir yenisi daha eklendi

İstanbul'da "yüzen kulüplerde" salgına rağmen yapılan yat partileri devam ediyor. Gece kulüplerine çevrilen yatlardaki partiye katılanların pes dedirten anları sosyal medyaya yansırken, sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadıkları görülüyor.

02.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:17

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne çevrilen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Boğazı'nda yapılan bir partide salgına rağmen kuralların hiçe sayıldığı, adeta virüse meydan okunduğu anlar kameralara yansıdı.

ÖLÜME MEYDAN OKUDULAR

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı'nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi. İskeleden bindirilen onlarca kişiyle boğaza açılan "yüzen kulüplerdeki" partiler hız kesmeden devam ediyor.

Virüse meydan okuyorlar! Kuralların hiçe sayıldığı yat partilerine bir yenisi daha eklendi

KURALLARA UYULMUYOR

Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan kişiler, yat partilerinde doyasıya eğlendi. Virüse adeta meydan okuyan onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Mesafenin hiçe sayıldığı, maske kullanılmayan ama hız kesmeden devam eden partiler ise kameralara yansıdı.

Virüse meydan okuyorlar! Kuralların hiçe sayıldığı yat partilerine bir yenisi daha eklendi

Kaynak: İHA

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