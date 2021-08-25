İstanbul Boğazı'nda sıra dışı gösteri
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İstanbul Boğazı'nda sıra dışı gösteri

İstanbul Boğazı'nda sıra dışı gösteri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Redbull Motokros sporcusu Avustralyalı Robbie Maddison motosikletiyle Avrupa'dan Asya'ya deniz üzerinde geçti.

Redbull Motokros sporcusu Avustralyalı Robbie Maddison motosikletiyle Avrupa'dan Asya'ya deniz üzerinde geçti.

Redbull sporcusu Avustalyalı Robbie Maddison kendi tasarladığı özel motosikletiyle deniz üzerinde Avrupa'dan Asya'ya geçti. Ortaköy Meydanı'nın kıyısından harekete geçen Maddison, Anadolu yakasında Beylerbeyi Parkı'na uğrayarak tekrar Ortaköy'e döndü. Maddison'un deniz üzerindeki bu performansı yaklaşık 3 dakika sürdü. Suyun üzerinde saatte 70 kilometre hıza ulaşan Maddison'un gösterisini birçok vatandaşta keyifle izledi.

Motosikletiyle 1 buçuk dakikada Avrupa'dan Asya'ya geçti

Deniz üzerindeki gösteriye ilişkin açıklamalarda bulunan Redbull sporcusu Robbie Maddison, "İstanbul Boğazı'nda bu gösteriyi yapmak benim hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çocukluğumdan beri sörf yapıyordum, motoru kendim tasarladım. Motosikletin üzerinde uzmanlar tarafından değişiklikler yapıldı. Şimdiye kadar başardığım en zor görev buradaki bu gösteriydi. Hedeflerinize adım adım inanarak ilerleyin, bu şekilde adımlarınızı atarsanız başaramayacağınız şey yoktur. Deniz üzerinde Asya'ya geçmem 1 buçuk dakika aldı. Dönüşümde 1 buçuk dakika aldı, toplam 3 dakikada Avrupa'dan Asya'ya geçip, Asya'dan da Avrupa'ya döndüm. Fakat hazırlık 1 sene sürdüğü için bu gösteri benim için 1 sene artı 3 dakika sürdü" şeklinde konuştu.

Maddison'un performansı için 150 kişilik bir ekip çalıştı. Madisson'un özel motosikleti için tamamen geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak iki rampa tasarlandı. Bu rampalar motosikletin denize iniş çıkış yapılacağı yerlerde kullanıldı.

Ayrıca İstanbul Boğazı'nda ki gösteri için gerekli tüm izinler alınarak hazırlıklar yapıldı. Deniz üzerindeki performans sergilenirken deniz trafiğe kapatıldı.

Robbie Maddison hakkında

Robbie Maddison, kariyerini dünya rekorları üzerine inşa etmiş, zorluklara ve akıllara durgunluk veren cesur atlayışlara karşı kazandığı zaferlerle bugüne kadar gelmiş bir serbest stil motokros sürücüsüdür. ESPN'de canlı yayında motosikletiyle bir futbol sahasını uçarak aştı ve Dünya Rekoru kırdı. Kar motosikleti yarışçısı Levi LaVallee ile birlikte San Diego körfezinin üzerinde havada süzüldü. Londra'da Tower Bridge'in açık kanatları üzerinden ters taklayla atladı. Tüm bunlarından yanında Robbie, sergilediği üstün performanslarla X Games ve Red Bull X-Fighters'ta madalyalar kazandı. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda sıra dışı gösteri
İstanbul Boğazı'nda sıra dışı gösteri
İstanbul Boğazı'nda sıra dışı gösteri
İstanbul Boğazı'nda sıra dışı gösteri
İstanbul Boğazı'nda sıra dışı gösteri
İstanbul Boğazı'nda sıra dışı gösteri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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