İstanbul Boğazı'nda kuş türü arttı
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İstanbul Boğazı'nda kuş türü arttı

17.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:38
İstanbul Boğazı'nda kuş türü arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İğneada ve İstanbul Boğazı'nda yaptıkları sayımda, daha önce az sayıda görülen flamingo, küçük kuğu ve kılkuyruk ördeğinin bu yıl iklim koşullarından dolayı daha fazla sayıda gözlemlendiğini belirledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İğneada ve İstanbul Boğazı'nda yaptıkları sayımda, daha önce az sayıda görülen flamingo, küçük kuğu ve kılkuyruk ördeğinin bu yıl iklim koşullarından dolayı daha fazla sayıda gözlemlendiğini belirledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kışlayan su kuşları türleri hakkında popülasyon büyüklüğü ve değişimi ile alanlarının tehdit unsurlarını belirlemek, elde edilen bilgilerin paylaşılarak alanları ve türleri korumak amacıyla her yıl Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımlarının yapıldığını aktardı.

Sayısı en çok olan kuş türleri

Bu yılın KOSK sayımlarının 14 Ocak'ta İğneada'da başladığı ve dün de İstanbul Boğazında sayım yapıldığını anlatan Ulu, salımların bölge müdürlüğü personeli, sivil toplum kuruluşları ve kuş gözlemcilerinin katılımıyla yapıldığını söyledi.

Ulu, daha önceki sayımlarda az sayıda görülen bazı türlerin (flamingo, küçük kuğu ve kılkuyruk ördeği) bu yıl iklim koşullarından dolayı daha fazla sayıda gözlemlendiğine dikkati çekerek, "16 Ocak'ta bölge müdürlüğümüz personelleri ile İstanbul Boğazı'nda KOSK sayımı yapılmıştır. Yapılan sayımda karabaş martı, gümüş martı ve yelkovan kuşları, sayısı en çok olan türler olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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