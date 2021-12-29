İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi - Haberler
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İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan 70 metre boyundaki 'Barlas' isimli gemi, kurtarma römorkörleriyle çekilerek Ahırkapı'ya demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan 70 metre boyundaki 'Barlas' isimli gemi, kurtarma römorkörleriyle çekilerek Ahırkapı'ya demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan 70 metre boyundaki 'Barlas' isimli gemi, kurtarma römorkörleriyle çekilerek Ahırkapı'ya demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından geminin görselleri kullanılarak yapılan paylaşımda, "BARLAS isimli kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-1, KURTARMA-5 römorkörümüz ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz eşliğinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildi" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

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