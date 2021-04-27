İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya çekildi/Gündüz fotoğraflarıyla
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İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya çekildi/Gündüz fotoğraflarıyla

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya çekildi/Gündüz fotoğraflarıyla
Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ - Haberler | Güncel

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-İdris TİFTİKCİ-Murat SOLAK-Uğur ŞAHİN / İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında Tanzanya bandıralı demir-çelik yüklü Croatia adlı gemide makine arızası yaşandı.

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-İdris TİFTİKCİ-Murat SOLAK-Uğur ŞAHİN / İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında Tanzanya bandıralı demir-çelik yüklü Croatia adlı gemide makine arızası yaşandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan gemi iki römorkör yardımıyla Ahırkapı açıklarına çekildi.

Karadeniz'den Marmara'ya yol alan Tanzanya bandıralı Croatia adlı demir-çelik yüklü gemi,dün saat 22.00 sıralarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında motor arızası yaptı. Yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8 ile Kurtarma 12 adlı römorkörler olay yerine sevk edildi. Dolmabahçe Sarayı önüne kadar gelen gemi yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı. 100 metre boyundaki gemi römorkörler yardımıyla Ahırkapı açıklarına çekildi. 

İstanbul Valiliği'nden Ahırkapı açıklarına çekilen gemiye ilişkin açıklama yapıldı.  Yapılan açıklamada, "Boğaz'da seyir halindeki CROATIA isimli 100 metre boyundaki demir çelik yüklü gemiden, bugün saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-8 ve KURTARMA-12 isimli römorkörler ivedilikle yönlendirilerek, gemi Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya çekildi/Gündüz fotoğraflarıyla
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya çekildi/Gündüz fotoğraflarıyla
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya çekildi/Gündüz fotoğraflarıyla
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya çekildi/Gündüz fotoğraflarıyla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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