İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 21-22 Ağustos İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beyoğlu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Ağustos İstanbul Beyoğlu su kesintisi saatleri...

Beyoğlu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

İSKİ Beyoğlu su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: CİHANGİR MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 21.08.2025 14:57:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.08.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
