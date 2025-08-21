İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi! 21 Ağustos Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi! 21 Ağustos Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Beylikdüzü elektrik kesintisi listesi! 21 Ağustos günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 21 Ağustos günü İstanbul Beylikdüzü ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Beylikdüzü elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Beylikdüzü elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Beylikdüzü elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beylikdüzü elektrik kesintisi listesi açıklandı:

2025-08-20 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-YAKUPLU Mah. BİRLİK, DEREBOYU Sk. bölgelerinde 20/08/2025 09:00:00 - 20/08/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-08-20 12:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçe MERKEZ-YAKUPLU Mah. DEREBOYU, FUAR Sk. bölgelerinde 20/08/2025 12:00:00 - 20/08/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
