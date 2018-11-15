İstanbul Beşiktaş'ta İşadamı Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Müslim SARIYAR-Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin(57), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30'da Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, kumarhane olarak işletildiği öğrenilen bir mekanda Crispino giyim mağazalarının eski sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Başına tek kurşun isabet eden Gültekin yer yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS 3 KİŞİNİN PEŞİNDE

Polis, yaptığı çalışmada şüphelilerin 3 kişi olduğunu belirledi. Kimlikleri de belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.

ARACINA YAPILAN SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULMUŞTU

Ali Rıza Gültekin, 2015 yılında Beykoz'da lüks otomobili ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramış ve saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Gültekin ayrıca futbolda şike soruşturmasında, 2010 yılı Mart ayında tutuklanmış, 4 ay Metris Cezaevi'nde yattıktan sonra 23 Temmuz 2010 tarihinde tahliye edilmişti.