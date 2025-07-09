İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi! 9-10 Temmuz İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beşiktaş ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul Beşiktaş su kesintisi saatleri...
Beşiktaş su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: ABBASAĞA MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi: 08.07.2025 21:58:17
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.07.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185