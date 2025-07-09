İstanbul BEŞİKTAŞ su kesintisi! 9-10 Temmuz İSKİ Beşiktaş su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Beşiktaş su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ABBASAĞA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ARIZA SEBEBİ İLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ

Başlama Tarihi: 08.07.2025 21:58:17

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.07.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185