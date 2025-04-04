İstanbul BAŞAKŞEHİR elektrik kesintisi! 5 Nisan Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Başakşehir elektrik kesintisi listesi! 5 Nisan günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 5 Nisan günü İstanbul Başakşehir ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Başakşehir elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Başakşehir elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Başakşehir elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 5 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-04-05 01:00:00 - 08:00:00
Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 05/04/2025 01:00:00 - 05/04/2025 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.