İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78'i aştı
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İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78'i aştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78'i aştı İstanbul'da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 78,51'ye ulaştı.

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İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78'i aştı

İSTANBUL - İstanbul'da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 78,51'ye ulaştı.

İstanbul'da Aralık ayında yüzde 19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 78,51'e yükseldi.

İstanbul barajlarının doluluk oranları bugün itibariyle şöyle:

- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 95,54

- Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 67,95

- Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 41,37

- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 75,28

- Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 66,26

- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 73,53

- Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 69,32

- Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 92,46

- Darlık barajı doluluk oranı yüzde 93

- Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 91,52

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78'i aştı
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78'i aştı
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78'i aştı
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78'i aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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