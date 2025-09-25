İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 25-26 Eylül İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İski Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 25 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bakırköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Eylül İstanbul Bakırköy su kesintisi saatleri...

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Bakırköy su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ZUHURATBABA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 25.09.2025 16:06:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.09.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185