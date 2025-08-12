İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi! 12-13 Ağustos İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bahçelievler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Ağustos İstanbul Bahçelievler su kesintisi saatleri...
BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ
İSKİ Bahçelievler su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 12.08.2025 15:13:48
Tahmini Bitiş Tarihi: 12.08.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185