İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi! 4 Haziran Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Bahçelievler elektrik kesintisi listesi! 4 Haziran günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Haziran günü İstanbul Bahçelievler ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bahçelievler elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Bahçelievler elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Bahçelievler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-06-04 09:00:00 - 12:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU sk bölgelerinde 04/06/2025 09:00:00 - 04/06/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-04 09:00:00 - 11:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 04/06/2025 09:00:00 - 04/06/2025 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-04 10:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah CÖMERTTÜRK, RASİM PAŞA, ZEYNEP KAMİL sk bölgelerinde 04/06/2025 10:00:00 - 04/06/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-04 10:00:00 - 12:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HARE, MİSKANBER, OKTAY, ORDU, OTLAY, TURGUTREİS 2, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk / SOĞANLI mah NİZAM sk bölgelerinde 04/06/2025 10:00:00 - 04/06/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-06-04 11:00:00 - 14:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 04/06/2025 11:00:00 - 04/06/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.