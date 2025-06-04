İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 4-5 Haziran Mart İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bağcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul Bağcılar su kesintisi saatleri...
Bağcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
BAĞCILAR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.06.2025 15:47:54
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.06.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
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Etkilenen Mahalle: SANCAKTEPE MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.06.2025 15:47:54
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.06.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185