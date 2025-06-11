İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 11-12 Haziran İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 11-12 Haziran İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bağcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Haziran İstanbul Bağcılar su kesintisi saatleri...

Bağcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: 15 TEMMUZ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA/DEBIMETRE DEGISIMI

Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: BAĞLAR MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA/DEBIMETRE DEGISIMI

Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: YAVUZSELİM MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA/DEBIMETRE DEGISIMI

Başlama Tarihi: 11.06.2025 10:03:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.06.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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