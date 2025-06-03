İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi! 3 Haziran Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi! 3 Haziran Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Bağcılar elektrik kesintisi listesi! 3 Haziran günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Haziran günü İstanbul Bağcılar ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bağcılar elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Bağcılar elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Bağcılar elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-06-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1473., 1475., 1476., 1479., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., CAMİ YOLU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 03/06/2025 09:00:00 - 03/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-03 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1700., 1715., 1717., 1720., 1727., 1730., 1734., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1760., 1761., 1766., 1819., 1823., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1840., 1841., 1842., 1843., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., CAMİ, PAZAR, VELİOĞLU sk bölgelerinde 03/06/2025 09:00:00 - 03/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi! 3 Haziran Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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