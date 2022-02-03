İSTANBUL-Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 12 oldu - Haberler
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İSTANBUL-Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 12 oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 12 oldu

SUNUCU Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Mehmet Aslan'ın gözaltına alınmasıyla beraber gözaltı sayısı 12'ye çıktı.

SUNUCU Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Mehmet Aslan'ın gözaltına alınmasıyla beraber gözaltı sayısı 12'ye çıktı. Bakırköy Adliyesine getirilen 12 şüpheliye 4 gün daha ek gözaltı süresi verildi.

Bakırköy Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili aranan şüpheli Mehmet Aslan da yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesine getirilen 12 şüpheliye 4 gün daha ek gözaltı süresi verildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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