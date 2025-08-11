İstanbul AVCILAR su kesintisi! 11-12 Ağustos İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul AVCILAR su kesintisi! 11-12 Ağustos İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Avcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Ağustos İstanbul Avcılar su kesintisi saatleri...

AVCILAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: CİHANGİR MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.08.2025 14:59:58

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.08.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

