İstanbul- Atilla Taş Cezaevine Konuldu

İstanbul- Atilla Taş Cezaevine Konuldu

Haber-Kamera İlkay DİKİCİ İstanbul DHAŞarkıcı Atilla Taş, FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera İlkay DİKİCİ İstanbul DHA

Şarkıcı Atilla Taş, FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan aldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Taş, 16.45 sıralarında Metris Cezaevi'ne getirildi. Burada yaklaşık yarım saat kalan Atilla Taş daha sonra geldiği araçla cezaevinden çıktı. Atilla Taş'ın Silivri Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.

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