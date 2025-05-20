İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 20-21 Mayıs İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 20-21 Mayıs İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Mayıs İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...

Ataşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ATAŞEHİR FERHATPAŞA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.05.2025 13:04:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.05.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 20-21 Mayıs İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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