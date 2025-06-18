İstanbul, Ankara, İzmir EN YÜKSEK puanlı liseler! 2025 En iyi liseler hangileri, kaç puanla alıyor?

Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Ankara Fen Lisesi ve İzmir Fen Lisesi gibi Türkiye'nin köklü okulları, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da yüksek taban puanlarla dikkat çekiyor. Bu liseler sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda mezuniyet sonrası üniversite yerleştirme oranlarıyla da öne çıkıyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yüksek puanla öğrenci alan liseler hangileri? İşte 2025 LGS verilerine göre Türkiye'nin en iyi liseleri ve taban puanları…

İSTANBUL EN YÜKSEK PUANLI LİSELER HANGİLERİ?

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yüksek puanlı liseler, 2025 LGS tercih döneminde öğrencilerin hedef listelerinin başında yer alıyor. Özellikle Galatasaray, İstanbul Erkek, Ankara Fen ve İzmir Fen liseleri, yüzdelik dilimleri %0,1'in altında seyreden taban puanlarıyla sadece Türkiye'de değil, uluslararası düzeyde de saygınlığı olan okullar arasında bulunuyor.

Galatasaray Lisesi (Beyoğlu): 495,15 puan – %0,05 dilim

İstanbul Erkek Lisesi (Fatih): 494,20 puan – %0,06 dilim

Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş): 493,85 puan – %0,07 dilim

Çapa Fen Lisesi: 486,10 puan – %0,70 dilim

Galatasaray Lisesi

ANKARA EN YÜKSEK PUANLI LİSELER 2025

Ankara Fen Lisesi (Çankaya): 494,52 puan – %0,07 dilim

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi (Çankaya): 488,64 puan – %0,26 dilim

Pursaklar Fen Lisesi: 487,65 puan – %0,34 dilim

Atatürk Anadolu Lisesi: 478,24 puan – %0,84 dilim

Ankara Fen Lisesi

İZMİR EN YÜKSEK PUANLI LİSELER HANGİLERİ?

İzmir Fen Lisesi (Bornova): 492,10 puan – %0,19 dilim

Atatürk Lisesi (Konak): 490,18 puan – %0,22 dilim

Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi: 475,09 puan – %1,21 dilim

Bornova Anadolu Lisesi (İngilizce): 471,50 puan – %1,65 dilim

İzmir Fen Lisesi

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı yerleştirme takvimine göre tercihler 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.