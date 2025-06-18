İstanbul, Ankara, İzmir EN YÜKSEK puanlı liseler! 2025 En iyi liseler hangileri, kaç puanla alıyor?
2025 LGS sonuçlarının ardından gözler Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan liselerine çevrildi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan en prestijli okulların taban puanları merak konusu oldu. "2025 en iyi liseler hangileri, kaç puanla alıyor?" sorusu, tercih döneminde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Ankara Fen Lisesi ve İzmir Fen Lisesi gibi Türkiye'nin köklü okulları, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da yüksek taban puanlarla dikkat çekiyor. Bu liseler sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda mezuniyet sonrası üniversite yerleştirme oranlarıyla da öne çıkıyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yüksek puanla öğrenci alan liseler hangileri? İşte 2025 LGS verilerine göre Türkiye'nin en iyi liseleri ve taban puanları…
İSTANBUL EN YÜKSEK PUANLI LİSELER HANGİLERİ?
İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yüksek puanlı liseler, 2025 LGS tercih döneminde öğrencilerin hedef listelerinin başında yer alıyor. Özellikle Galatasaray, İstanbul Erkek, Ankara Fen ve İzmir Fen liseleri, yüzdelik dilimleri %0,1'in altında seyreden taban puanlarıyla sadece Türkiye'de değil, uluslararası düzeyde de saygınlığı olan okullar arasında bulunuyor.
Galatasaray Lisesi (Beyoğlu): 495,15 puan – %0,05 dilim
İstanbul Erkek Lisesi (Fatih): 494,20 puan – %0,06 dilim
Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş): 493,85 puan – %0,07 dilim
Çapa Fen Lisesi: 486,10 puan – %0,70 dilim
ANKARA EN YÜKSEK PUANLI LİSELER 2025
Ankara Fen Lisesi (Çankaya): 494,52 puan – %0,07 dilim
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi (Çankaya): 488,64 puan – %0,26 dilim
Pursaklar Fen Lisesi: 487,65 puan – %0,34 dilim
Atatürk Anadolu Lisesi: 478,24 puan – %0,84 dilim
İZMİR EN YÜKSEK PUANLI LİSELER HANGİLERİ?
İzmir Fen Lisesi (Bornova): 492,10 puan – %0,19 dilim
Atatürk Lisesi (Konak): 490,18 puan – %0,22 dilim
Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi: 475,09 puan – %1,21 dilim
Bornova Anadolu Lisesi (İngilizce): 471,50 puan – %1,65 dilim
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2025 yılı yerleştirme takvimine göre tercihler 14 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.