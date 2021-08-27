İstanbul Adliyesi önünde vatandaşları bıçakla tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da adliye önünde yoldan geçenleri bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da adliye önünde yoldan geçenleri bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki alanda elinde mutfak bıçağı bulunan Murat Ç., yoldan geçen vatandaşların önünü kesip tehdit etti. Banklarda oturan bazı kadınları da tehdit eden zanlı, daha sonra Çağlayan'daki ara sokaklara girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlı, polis merkezine götürüldü.

Emniyette "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından kayıtları olduğu anlaşılan Murat Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar