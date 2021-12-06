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İstanbul Adliyesi'nde intihar teşebbüsü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Adliyesi'nde intihar teşebbüsü Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde 3'üncü kat korkuluklarına çıkan şahıs, intihara teşebbüs etti.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Adliyesi'nde intihar teşebbüsü

İSTANBUL - Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde 3'üncü kat korkuluklarına çıkan şahıs, intihara teşebbüs etti. Şahıs, uzun uğraşlar sonucunda ikna edildi.

Edinilen bilgilere göre Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesinde 3'üncü kat korkuluklarına çıkan bir şahıs intihara teşebbüs etti. Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince adliye zeminine yatak açıldı. Başsavcılık yetkilileri ise şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Şahıs, yetkililerin uzun uğraşları sonucu korkuluklardan indi. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul Adliyesi'nde intihar teşebbüsü

İstanbul Adliyesi'nde intihar teşebbüsü

İstanbul Adliyesi'nde intihar teşebbüsü

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