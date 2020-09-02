İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA YENİ ADLİ YILDA SIKI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
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İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA YENİ ADLİ YILDA SIKI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

İSTANBUL Adalet Sarayı, 2020-2021 adli yıl açılışıyla birlikte koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle faaliyetlerine başladı.

02.09.2020 12:51 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:54

İSTANBUL Adalet Sarayı, 2020-2021 adli yıl açılışıyla birlikte koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirlerle faaliyetlerine başladı.

Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, alınan sıkı koronavirüs tedbirleriyle hizmet vermeye devam edecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fahri Mutlu Tosun, adliyede alınan koronavirüs tedbirlerini basın mensuplarına göstererek bilgilendirdi.

VATANDAŞLAR SIK SIK UYARILIYOR

Koronavirüs önlemleri kapsamında adliye girişinde maskesi olmayan vatandaşlar için maske satış noktaları hizmet veriyor. Adliye binası önünde güvenlik görevlileri tarafından maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda vatandaşlar sık sık uyarılıyor.

HERKESİN ATEŞİ ÖLÇÜLÜYOR

Adliyeye gelen her vatandaş ve görevli, ateşi ölçüldükten sonra binaya girebiliyor. Ateşi yüksek çıkanlar ise adliye binasına alınmıyor. Danışmada ve ön bürolarda çalışan ve vatandaşla en fazla diyaloğu olan memurlar, siperlik ve maskeyle çalışıyor. Adliye binasındaki asansörler her gün, günde birkaç kez dezenfekte edilirken; temizlik görevlileri tarafından da temizliği yapılıyor. Adliyenin atrium alanı ise temizlik otomatıyla günde üç kez temizleniyor. Adliye binasındaki tuvaletler de her sabah dezenfekte edilip temizleniyor. Adliye binasındaki kalemler üç haftada bir dezenfekte ediliyor. Mahkeme kapısındaki oturma alanlarında vatandaşların sosyal mesafeyle oturmaları için şeritli uyarılar bulunuyor. Mahkeme önlerinde ve bina içindeki duvarlarda el dezenfektanları bulunuyor. Adliyenin otopsiye çıkan özel araçları da her göreve gidiş ve geliş sonrasında dezenfekte ediliyor.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA YENİ ADLİ YILDA SIKI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Kaynak: DHA

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