İstanbul Adalar Açıklarında Yat Yangını

İstanbul Adalar Açıklarında Yat Yangını

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHAMarmara Denizi'nde "Ziya Eren" isimli yatta yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Marmara Denizi'nde "Ziya Eren" isimli yatta yangın çıktı. Yat kullanılamaz hale gelirken 3 kişi kurtarıldı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Adalar açıklarında meydana geldi. Seyir halindeki "Ziya Eren" isimli yatta yangın ihbarı üzerine olay yerdine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kıyı Emniyeti-5" ve "Kız Kulesi" römorkörleri sevk edildi. 3 kişi kurtarılırken teknedeki yangın da söndürüldü.

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