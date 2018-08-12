İstanbul Adalar Açıklarında Yat Yangını
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHAMarmara Denizi'nde "Ziya Eren" isimli yatta yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Marmara Denizi'nde "Ziya Eren" isimli yatta yangın çıktı. Yat kullanılamaz hale gelirken 3 kişi kurtarıldı.
Yangın saat 15.00 sıralarında Adalar açıklarında meydana geldi. Seyir halindeki "Ziya Eren" isimli yatta yangın ihbarı üzerine olay yerdine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kıyı Emniyeti-5" ve "Kız Kulesi" römorkörleri sevk edildi. 3 kişi kurtarılırken teknedeki yangın da söndürüldü.
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