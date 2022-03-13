İstanbul'a kar yağdı, yollar boş kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'a kar yağdı, yollar boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Selim Bayraktar - Genel
 - Güncelleme:

İstanbul'a kar yağdı, yollar boş kaldı Boş kalan yollar havadan görüntülendi İstanbul'da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'a kar yağdı, yollar boş kaldı

Boş kalan yollar havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. Hafta sonu olması nedeniyle otobüs, metrobüs duraklarında işe gidenlerin olduğu görülürken, boş kalan E5 Karayolu havadan görüntülendi.

İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışı kentin birçok noktası adeta beyaz örtüye büründü. Kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikametinde az sayıda aracın yollarda olduğu görüldü. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşanmadı. Az sayıda aracın yollarda olduğu E5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara ve Edirne istikameti dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin kar nedeniyle tuzlama ve temizlik çalışması yaptığı görüldü.

İstanbul'a kar yağdı, yollar boş kaldı

İstanbul'a kar yağdı, yollar boş kaldı

İstanbul'a kar yağdı, yollar boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Genel

Cevizlibağ, Metrobüs, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title