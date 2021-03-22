İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI, SÜRÜCÜLER OTO YIKAMACILARIN YOLUNU TUTTU

İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah saatlerinde araçlarını çamur kaplı gören sürücüler, oto yıkamacıların yolunu tuttu.

İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah erken saatlerde iş yerlerine gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, çamurla kaplı araçlarını yıkatmak için soluğu oto yıkamacılarda aldı. Çamur olan arabasını yıkatmak için sıra bekleyen Emrah Kuş, Sabah kalktığımız da arabamız çamur halindeydi. Sırada bekliyoruz ki arabamızı yıkamak için dedi. Vatandaş Hasan Çavuşlu ise, Sabah uyandığımda baya bir çamur yağmıştı. Çamurdan dolayı buraya geldim. Arabamı yıkamak zorunda kaldım. Arabamı yıkadıktan sonra işe gideceğim diye konuştu.

Otomobilini yıkamacıya getiren Salim Güngör, otomobilinin üzerinde benekler halinde çamur izleri görünce dayanamayıp temizletmek istediğini belirterek, 'Nereden geldi bu çamur belli değil. Son dönemde ara ara oluyor dedi.

Otomobil yıkamacısı Hasan Özdemir ise 'Dün gece bayağı çamur yağmış. Araçların üzeri çamur. Biz de temizlemeye çalışıyoruz. Son dönemde yağmaya başladı. Çevre kirliliği mi nedenini bilmiyorum ama bayağı çamur yağması var diye konuştu.

SAHRA ÇÖLÜ'NDEN GELEN ÇÖL TOZLARI İSTANBUL'DA

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kısa süre önce yaptığı açıklamada, bu dönemde toz bulutlarının taşındığını, çamurlu yağışlar görüleceğini belirtirken, çamurlu yağışların bir süre daha devam edeceğini Sahra Çölü'nden gelen çöl tozu taşımının devam edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı