İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi
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İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi

27.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:01
İşsizlikten isyan eden ünlü model

Pandemi nedeni ile iş bulmakta zorlandığını söyleyerek isyan eden İngiliz model Keeley Hazell, sosyal medya hesabından üstsüz poz vererek, evde kaldığı süre zarfında hep evde tamamen çıplak dolaştığını söyledi.

Altında sadece iç çamaşırı olan Keeley, göğüslerinin fotoğrafta gözükmemesi için üst tarafını sansürledi.

İşsizlikten isyan eden ünlü model 'Aklımı kaybediyorum' diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi

Pencere önünde fotoğraf çektiği için komşularının kendisini çıplak görme riskini umursamayan Keeley, fotoğrafı "Sizi bilmiyorum ama ben gerçekten aklımı kaybediyorum" başlığı ile paylaştı.

İşsizlikten isyan eden ünlü model 'Aklımı kaybediyorum' diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi

17 yaşındayken girdiği modellik yarışmasında birinci olduktan sonra kısa sürede ünlenen Keeley, çalıştığı dergide çekim başına 30,000 sterlin kazanıyordu.

İşsizlikten isyan eden ünlü model 'Aklımı kaybediyorum' diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi

Daha sonra sinemaya adım atan Keeley 2012 yılında St George's Day ve Violet gibi filmlerde yardımcı oyuncu olarak oynadı.

İşsizlikten isyan eden ünlü model 'Aklımı kaybediyorum' diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi

En son Gri'nin Elli Tonu filminde oynayacağı kararlaştırılan güzel model, son dakika yapılan bir değişiklikle rolünü Dakota Johson'a kaptırdı.

İşsizlikten isyan eden ünlü model 'Aklımı kaybediyorum' diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi

Keeley, son yaptığı açıklamada çıplak poz vermeyi bıraktığını ama yarı çıplak çekimler yapmaya devam edeceğini söyledi.

İşsizlikten isyan eden ünlü model 'Aklımı kaybediyorum' diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi
İşsizlikten isyan eden ünlü model 'Aklımı kaybediyorum' diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi
İşsizlikten isyan eden ünlü model 'Aklımı kaybediyorum' diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi
Haber Yorumları (2)
XX: olmayanı nasıl kaybedebilirsinki
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İRFAN: demekki herzaman güzelligin bes para etmiyormus
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
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