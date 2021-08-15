ISSAA Eternal Fire kadrosundaki yeri hakkında açıklama yaptı!

ISSAA'dan açıklama!

CS: GO arenasının profesyonel oyuncularından biri olan ISSAA Eternal Fire kadrosundaki yeri hakkında açıklama yaptı.

Esporseverlerin Eternal Fire (Turkish Dream Team) hakkında merak ettiği birçok soru var. Ancak bu sorulardan belki de en merak edileni takım içi iletişimi sağlamak için hangi dil kullanılacağı.

Önceden HellRaisers ve OG gibi takımlarda oynayan başarılı CS: GO oyuncusu ISSAA'nın takıma tek yabancı olarak katılması bu iletişim problemi sorularıyla ilgili merakın uyanmasının sebebi olarak karşımıza çıkıyordu. ISAA, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise bu iletişim dili hakkında açıklamada bulundu.

Türk topluluğu/taraftarları muhteşem taraftarların ve topluluğun takıma ve Türk olmasam bile bana olan desteğini görmek takdir edilesi, gerçekten teşekkür ederim. Soran arkadaşlar için, ben Türkçe öğreneceğim ve takım içi iletişimimiz de umuyoruz ki yakın zamanda Türkçe olacak.

Playerbros ekibi olarak Eternal Fire'a başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros