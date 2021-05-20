İsrailliler imza topluyor: İsrail'i durdurun

İsrail'deki Yahudiler de yaşanan insanlık suçlarından rahatsız. Netanyahu hükümetine karşı çıktıkları ve Yahudilerin üstün oldukları bir sistemi kabul etmeyeceklerini ifade ettikleri "İsrailli Yahudiler ırksal ayrımcılığa son verilmesini istiyor" başlıklı bildiride aynı zamanda uluslararası topluma İsrail'i durdurma ve Filistin'i savunma çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs, El-Celil, Negev, Lid, Yafa, Hayfa ve diğer yerlerdeki Filistinlilerin İsrail'e karşı savunulması gerektiğini bildiren İsrailliler, tüm dünyaya ve kendi hükümetlerine seslerini duyurabilmek için imza kampanyası başlattı.

"BUNLAR KUDÜS'Ü YAHUDİLEŞTİRME ÇABALARI"

Özellikle Şeyh Cerrah mahallesinin odağında olduğu "ev çalma" olaylarının gerçek yüzünün, 1967 yılında başlayan "Kudüs'ü Yahudileştirme" çalışmalarının devamı olduğunu savunan İsrailliler şu açıklamalarda bulundu:

"Biz bu açıklamayı yaparken İsrail Gazze'de bir katliam daha yapmakta. Diğer yandan (Tel Aviv hükümeti) arabulucuların Hamas'la ateşkes yapmak için müzakere çağrılarının hepsini reddetti. Bunun yerine Gazze'deki mahalleleri bombalamaya devam ediyor. İnsanlık dışı abluka, sürüyor."

"BOYKOT UYGULANMALI"

Bildiride ayrıca, (İsrail'e karşı Boykot, Yatırımı Geri Çekme ve Yaptırım Hareketi olarak bilinen) BDS'nin uygulanması ve bu sayede Filistinlilerin dönüş hakkını vermek ve çözüme ulaşmak için çaba sarf edilmesi istendi.