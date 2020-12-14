İsrailli takımlara destek veren Puma'ya karşı boykot kampanyası başlatıldı
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İsrailli takımlara destek veren Puma'ya karşı boykot kampanyası başlatıldı

14.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:58
İsrailli takımlara destek veren Puma'ya karşı boykot kampanyası başlatıldı

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi, İsrail Futbol Federasyonuna sponsor olması ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki takımlara destek vermesi nedeniyle dünyaca...

"Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi, İsrail Futbol Federasyonuna sponsor olması ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki takımlara destek vermesi nedeniyle dünyaca ünlü spor giyim markası Puma'ya karşı boykot kampanyası başlattı.

BDS'den yapılan yazılı açıklamada Puma'nın, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında kurduğu yasa dışı yerleşim birimlerinde faaliyet yürüten takımlara sponsor olduğu, ayrıca Puma'nın İsrail'deki lisanslı kuruluşunun, yasa dışı yerleşim birimlerinde şubelerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Puma'nın kendini "eşitliğe önem veren bir şirket" olarak tanıttığı ancak gerçekte İsrail'in, Filistin halkının topraklarını yağmalamasına yardım ettiği aktarıldı.

İsrail'in son dönemlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim birimleri inşasına hız kazandırdığına ve onlara alan açmak için daha önce görülmemiş şekilde Filistinlilerin evlerini yıktığına işaret edildi.

Bu nedenlerden ötürü "Puma'yı boykot" adı altında kampanya başlatıldığını duyuran Filistin yanlısı girişim, dünyadaki tüm BDS destekçilerine de söz konusu şirketin ürünlerini boykot etme çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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