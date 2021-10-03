İsrailli firmanın gazeteciler ve muhalifleri izlemek için geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi

Tel-Aviv merkezli Candiru isimli yazılım şirketinin geliştirdiği üst düzey casus yazılımın Rusya, Türkiye ve Filistin'deki bilgisayarlara bulaştığı tespit edildi.

CASUS YAZILIMIN ADI "ŞEYTAN DİLİ"

Sibergüvenlik şirketi ESET'in hazırladığı raporda Candiru'nun geliştirdiği casus yazılıma DevilsTongue (ŞeytanDili) ismi verildiği aktarıldı. Bu yazılımın birçok kurum ve kuruluş tarafından kullanıldığının aktarıldığı raporda gazetecileri ve muhalifleri takip etmek için bu yazılımın geliştirildiği belirtildi. Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok ülkede bu yazılımın tespit edildiğini aktaran ESET'in raporunda, "DevilsTongue, üçüncü partilere satıldı fakat bu yazılımı kullananlar insan hakları savunucuları, muhalifler, gazeteciler, aktivistler ve siyasetçileri takip etmek için kullanılabiliyor" ifadesi yer aldı.

TÜRKİYE DE LİSTEDE

Raporda, "DevilsTongue isimli casus yazılım verilerimize göre, Arnavutluk, Rusya, İsrail, Filistin, Türkiye ve diğer ülkelerde tespit edildi" denildi. Aynı raporda, "Temmuz 2021 yılında Citizen Lab ve Microsoft Threat Intelligence Center (Microsoft Tehdit İstihbarat Merkezi) tarafından hazırlanan araştırmada DevilsTongue isimli zararlı yazılımın şaibeli İsrailli yazılım şirketi Candiru tarafından geliştirildiği belirtildi. Bu raporlara göre DevilsTongue isimli yazılımın üçüncü parti kurum ve kuruluşlara satıldığı ve insan hakları savunucuları, gazeteciler ve aktivistlere karşı kullanılabileceği aktarıldı" ifadesi kullanıldı.

MİKROFONU DA AÇABİLİYOR

Bilgisayarlara sahte linkler üzerinden bulaştığı tahmin edilen yazılımın arka planda kullanıcı fark etmeden şifreleri ve belgeleri çalmaya imkan tanıdığı aktarıldı.

Öte yandan yazılımın cihazlar üzerindeki mikrofon ve kameralara da erişebildiği ve bu sayede görüntü ve ses kaydı alarak gizli konuşmaları da ele geçirebildiği tahmin ediliyor.

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