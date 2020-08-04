İsrail ve Suriye arasında gerginlik! İsrail savaş uçakları Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu.
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İsrail ve Suriye arasında gerginlik! İsrail savaş uçakları Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu.

İsrail'e ait uçak ve helikopteri Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye ordusuna ait hedefler vurdu. Herhangi bir can kaybı yaşanmadığı sadece maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

İsrail ve Suriye arasında gerginlik! İsrail savaş uçakları Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu.
04.08.2020 08:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:08

İsrail'e ait savaş uçakları ve helikopterleri Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu.

İsrail'e ait savaş uçakları ve helikopterleri Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu. Suriye, hava savunma sistemlerinin İsrail füzelerini engellediğini iddia etti. İsrail tarafından yapılan açıklamada, dün Golan bölgesinde yapılan sızma girişimine karşılık olarak, Suriye ordusuna ait gözlem noktaları, istihbarat ekipmanları, uçaksavar bataryaları ve komuta ve kontrol noktalarının vurulduğu duyuruldu.

Suriye tarafından yapılan açıklamada, ise hava savunma sistemlerinin Şam'ın güneyinde İsrail füzelerini engellediği bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İSRAİL SURİYE'YE SALDIRDI

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Esed rejimine ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de Esed rejimi ve Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunu iddia ediyor.

İsrail ilk kez 2019'un sonlarında, Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başlamıştı.

Kaynak: İHA

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