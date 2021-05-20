İsrail polisi, Umm el-Fahm kentinde gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti
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İsrail polisi, Umm el-Fahm kentinde gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistinlilerin İsrail güçlerine taş atarak karşılık vermesi Filistinlilerin ateş yakarak yolu kapatması İsrail güçlerinin bir kişiyi gözaltına alması İsrail güçlerinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombaları atması KUDÜS (AA) – İsrail polisi tarafından vurulduğu...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filistinlilerin İsrail güçlerine taş atarak karşılık vermesi

Filistinlilerin ateş yakarak yolu kapatması

İsrail güçlerinin bir kişiyi gözaltına alması

İsrail güçlerinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombaları atması KUDÜS (AA) – İsrail polisi tarafından vurulduğu iddiasıyla kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybeden İsrail vatandaşı Filistinli 17 yaşındaki Muhammed Keyvan toprağa verildi.

İsrail güçleri, Keyvan için İsrail'in kuzeyindeki Umm El-Fahm kentinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

İsrail polisi, Umm el-Fahm kentinde gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi, Umm el-Fahm kentinde gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi, Umm el-Fahm kentinde gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi, Umm el-Fahm kentinde gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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