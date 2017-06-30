Israil Polisi 6 Yaşındaki Çocuğu Tutukladı
İsrail polisi, denize giren 6 yaşındaki Hamza al-Abasi ve 14 yaşındaki ağabeyi Nasraalah al-Abasi'yi izin almadıkları gerekçesiyle tutukladı.
İsrail polisi, denize giren 6 yaşındaki Hamza al-Abasi ve 14 yaşındaki ağabeyi Nasraalah al-Abasi'yi izin almadıkları gerekçesiyle tutukladı. Filistin'in Silwan kentinde İsrail polisi, denize giren 6 yaşındaki Hamza al-Abasi ve 14 yaşındaki ağabeyi Nasraalah al-Abasi'yi izin almadıkları gerekçesiyle tutukladı.
(Muhammed Rabah / İHA)