İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi İsrail savaş uçakları, Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenledi.

- İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

ŞAM - İsrail savaş uçakları, Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail, saldırıları Lübnan toprakları üzerinde alçak irtifada uçarak düzenlerken, saldırıda Şam'ın batısındaki Kiswah dağlarındaki Suriye rejim güçlerinin ve İranlı milislerin mevzilerinin hedef alındığı belirtildi.

Suriye hava savunma sistemleri saldırıya karşılık verirken, Şam'da patlama sesleri duyuldu. İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

Son Dakika | YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika | YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri... Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin...
Son dakika haberleri... Hatay Valiliği, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin öldüğünü, 4 sivilin...
Son dakika haberi | Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor
Son dakika haberi | Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cimilli İbo Işın Karaca Aleyna Tilki
Spor Mert Günok Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 23:59:59. #1.15#

title