İsrail savaş uçağı tarafından taciz edilen İran yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var Tahran-Beyrut seferini yapan İran yolcu uçağı, Suriye hava sahasında İsrail savaş uçağı tarafından taciz edildi. Savaş uçağının tehlikeli mesafeden geçmesi sonucu acil iniş yapan yolcu uçağındaki bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

İran medyasında yer alan habere göre; Tahran-Beyrut seferini yapan İran yolcu uçağı, İsrail savaş uçağının tehlikeli mesafeden geçmesi sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay sonucu bazı yolcularının yaralandığı öğrenildi. İran yolcu uçağını taciz eden jetlerin F-15I tipi olduğu belirtildi. Ayrıntılar geliyor...